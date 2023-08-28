Начальники Генштабов Азербайджана и Турции обсудили совместные мероприятия военных двух стран на 2023-2024гг

Начальники Генеральных штабов Азербайджана и Турции Керим Велиев и Метин Гюрак обсудили в ходе встречи в Баку в понедельник вопросы расширения азербайджано-турецкого военного сотрудничества. Об этом в понедельник сообщили в министерстве обороны Азербайджана

«На встрече были обсуждены результаты проделанной работы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, подчеркнута важность более интенсивного осуществления этой деятельности», - говорится в сообщении военного ведомства.

Стороны также провели подробный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес, добавили в ведомстве.

Велиев выразил соболезнования Гюраку в связи с гибелью турецкого военнослужащего в районе проведения антитеррористической операции «Penche-Kilit» («Коготь-Замок»).

«Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с Турцией положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих», - говорится в информации.

Начальник Генштаба Турции отметил важность совместных мероприятий, запланированных к проведению в 2023-2024гг с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Р.Керимов