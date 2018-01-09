Сеул на время Олимпиады может снять персональные санкции против представителей КНДР - МИД Южной Кореи

Южная Корея может приостановить действие персональных санкций против представителей властей КНДР на время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане - это позволит чиновникам из Северной Кореи посетить Олимпиаду, сообщает во вторник МИД Южной Кореи.

Вопрос применения данных мер будет обсуждаться с США и другими странами, подчеркнули в министерстве.

Во время межкорейских переговоров ранее во вторник представители КНДР заявили, что рассчитывают направить делегацию высокопоставленных чиновников, артистов и спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

Переговоры на уровне министров КНДР и Южной Кореи начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства.