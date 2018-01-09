НАТО адаптируется к новой ситуации в сфере безопасности, включая активность со стороны России - Столтенберг

НАТО продолжает адаптироваться к новым угрозам, среди которых - возросшая активность Россия и нестабильность на Ближнем Востоке, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы адаптируем наших союзников к новым и более требовательным условиям безопасности с растущей угрозой России на востоке и насилием и терроризмом, которые мы наблюдаем... в Ираке, Сирии и во всем ближневосточном регионе", - сказал генсек альянса.