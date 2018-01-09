Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0346 RUR   0.0298 GBR   2.3071 TRY   0.4543

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.73 Brent   67.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв

Дальнее зарубежье 09.01.2018 18:16

НАТО адаптируется к новой ситуации в сфере безопасности, включая активность со стороны России - Столтенберг

НАТО продолжает адаптироваться к новым угрозам, среди которых - возросшая активность Россия и нестабильность на Ближнем Востоке, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы адаптируем наших союзников к новым и более требовательным условиям безопасности с растущей угрозой России на востоке и насилием и терроризмом, которые мы наблюдаем... в Ираке, Сирии и во всем ближневосточном регионе", - сказал генсек альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, АДАПТАЦИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Военачальники России и НАТО планируют встречу в январе в Баку Путин: военная стратегия НАТО носит наступательный и агрессивный характер В НАТО существует согласие относительно того, что нормализации диалога с РФ нет - Тиллерсон Вернуться к нормальным отношениям НАТО с Россией невозможно до урегулирования ситуации на Украине - Тиллерсон НАТО формирует в Европе базу для развертывания в случае необходимости наступательной группировки - МИД РФ Россия и Белоруссия обеспокоены попытками НАТО демонизировать учения "Запад-2017" - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]