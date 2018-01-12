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Дальнее зарубежье 12.01.2018 17:00

Сеул предложил Пхеньяну обсудить детали участия КНДР в Олимпиаде

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на рабочем уровне по вопросу участия северокорейской команды в Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает в пятницу южнокорейский телеканал "Уай-Ти-Эн" со ссылкой на министерство по делам объединения Южной Кореи.

По его информации, переговоры предлагается провести 15 января в Пханмунджоме в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Сеул направит на переговоры делегацию из трех человек во главе с заместителем министра по делам объединения Чун Хэ Сеном.

9 января представители Южной и Северной Кореи в ходе первых за два года переговоров на высоком уровне договорились восстановить военную линию экстренной связи. Кроме того, КНДР согласилась направить высокопоставленную делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]