Сеул предложил Пхеньяну обсудить детали участия КНДР в Олимпиаде

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на рабочем уровне по вопросу участия северокорейской команды в Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает в пятницу южнокорейский телеканал "Уай-Ти-Эн" со ссылкой на министерство по делам объединения Южной Кореи.

По его информации, переговоры предлагается провести 15 января в Пханмунджоме в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Сеул направит на переговоры делегацию из трех человек во главе с заместителем министра по делам объединения Чун Хэ Сеном.

9 января представители Южной и Северной Кореи в ходе первых за два года переговоров на высоком уровне договорились восстановить военную линию экстренной связи. Кроме того, КНДР согласилась направить высокопоставленную делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхане.