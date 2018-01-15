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Внешняя политика 15.01.2018 20:12

Азербайджан и Болгария обсудили двухсторонние отношения

Мы сегодня обсудили важные вопросы, касающиеся двухсторонних отношений, как в политической, так и в энергетической областях, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в расширенном формате с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

И.Алиев поздравил Б.Борисова с тем, что Болгария стала председателем Совета ЕС.

В свою очередь премьер-министр Болгарии отметил, что открытие прямого авиасообщения между Баку и Софией внесет свой вклад в развитие двухсторонних отношений, туризма и деловым связям. «Это уже решенный вопрос. Перед нами стоят и другие задачи. Я надеюсь, что президент Азербайджана даст соответствующие указания относительно компании SOCAR (участие нефтяной компании в газификации Болгарии- ИФ)»,- сказал Б.Борисов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]