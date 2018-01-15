Азербайджан и Болгария обсудили двухсторонние отношения

Мы сегодня обсудили важные вопросы, касающиеся двухсторонних отношений, как в политической, так и в энергетической областях, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в расширенном формате с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

И.Алиев поздравил Б.Борисова с тем, что Болгария стала председателем Совета ЕС.

В свою очередь премьер-министр Болгарии отметил, что открытие прямого авиасообщения между Баку и Софией внесет свой вклад в развитие двухсторонних отношений, туризма и деловым связям. «Это уже решенный вопрос. Перед нами стоят и другие задачи. Я надеюсь, что президент Азербайджана даст соответствующие указания относительно компании SOCAR (участие нефтяной компании в газификации Болгарии- ИФ)»,- сказал Б.Борисов.

Б.Рустамбеков