Азербайджан и Болгария обсудили двухсторонние отношения

Мы сегодня обсудили важные вопросы, касающиеся двухсторонних отношений, как в политической, так и в энергетической областях, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в расширенном формате с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
И.Алиев поздравил Б.Борисова с тем, что Болгария стала председателем Совета ЕС.
В свою очередь премьер-министр Болгарии отметил, что открытие прямого авиасообщения между Баку и Софией внесет свой вклад в развитие двухсторонних отношений, туризма и деловым связям. «Это уже решенный вопрос. Перед нами стоят и другие задачи. Я надеюсь, что президент Азербайджана даст соответствующие указания относительно компании SOCAR (участие нефтяной компании в газификации Болгарии- ИФ)»,- сказал Б.Борисов.
Б.Рустамбеков
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