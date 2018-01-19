Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами из Афганистана проблемы региональной безопасности

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в США с рабочим визитом, провел в Нью-Йорке встречу с делегацией Афганистана во главе с заместителем министра иностранных дел Хекматом Халилом Карзаем, сообщает в пятницу пресс-служба узбекского МИД.
"Стороны обменялись мнениями по повестке дня предстоящих открытых дебатов министерского уровня Совета безопасности ООН на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в состоявшейся беседе обсуждены актуальные вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани 4-6 декабря 2017 года в рамках встреч и переговоров в Ташкенте.
Как отмечается, на встрече также рассмотрены некоторые проблемы региональной и международной безопасности, узбекско-афганского взаимодействия в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.
Как сообщалось, узбекская делегация во главе с министром находится в США для участия в мероприятиях Совета безопасности ООН - тематическом брифинге "Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия" и открытых дебатах министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Посредники по Карабаху выдвинули ряд креативных предложений и мнений – глава МИД Азербайджана
В Кракове завершилась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Добыча нефти в Венесуэле упала в 2017 году максимальными темпами в истории
Азербайджан увеличил за 11 месяцев 2017г импорт минеральных удобрений на 20%
ГТК пресек в 2017г попытки незаконного вывоза из Азербайджана золотых украшений на сумму более 1,2 млн манатов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 человека – МВД
Одна жертва, много раненых, заблокированные дороги - результат урагана в Бельгии
Президент Азербайджана выделил Национальному совету телевидения и радио 3 млн манатов
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Зимняя акция AZAL: скидки на авиабилеты в Стамбул и Киев
В Баку состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
Переводы между картами банка ВТБ (Азербайджан) теперь возможны без комиссии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»