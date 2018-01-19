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СНГ 19.01.2018 10:32

Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами из Афганистана проблемы региональной безопасности

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в США с рабочим визитом, провел в Нью-Йорке встречу с делегацией Афганистана во главе с заместителем министра иностранных дел Хекматом Халилом Карзаем, сообщает в пятницу пресс-служба узбекского МИД.

"Стороны обменялись мнениями по повестке дня предстоящих открытых дебатов министерского уровня Совета безопасности ООН на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в состоявшейся беседе обсуждены актуальные вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани 4-6 декабря 2017 года в рамках встреч и переговоров в Ташкенте.

Как отмечается, на встрече также рассмотрены некоторые проблемы региональной и международной безопасности, узбекско-афганского взаимодействия в сфере противодействия современным вызовам и угрозам.

Как сообщалось, узбекская делегация во главе с министром находится в США для участия в мероприятиях Совета безопасности ООН - тематическом брифинге "Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия" и открытых дебатах министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития".

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]