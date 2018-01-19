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СНГ 19.01.2018 20:31

Китай получит С-400 в установленные контрактом сроки - ФСВТС

Системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" будут поставлены в Китай в установленные контрактом сроки, подтвердили "Интерфаксу" в пятницу в ФСВТС России.

"Контракт выполняется и будет реализован в установленные сроки", - заявили в ФСВТС России.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что "контракт по поставке С-400 Китаю планируется реализовать до 2020 года".

Как сообщалось, часть оборудования для С-400, предназначенных для поставки в Китай, могла быть повреждена во время транспортировки по морю.

"В рамках исполнения контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Китай в конце декабря из порта Усть-Луга в Ленинградской области вышло судно со вспомогательным оборудованием, которое на пути следования попало в сильный шторм в районе пролива Ла-Манш, в результате чего, часть находящегося на борту оборудования, возможно, была повреждена", - сообщили в ФСВТС России, которую цитирует сайт РБК.

После этого судно возвратилось в порт отправки, чтобы специалисты смогли оценить нанесенный имуществу ущерб, отметили в ведомстве.

"По окончании этих работ неповрежденное имущество будет тем же судном направлено инозаказчику. Недопоставленное имущество будет направлено инозаказчику позднее", - сказали в ФСВТС.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу" о начале поставок по контракту с Китаем систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф".

"Практическая реализация контракта на поставку С-400 в Китай началась", - сказал он.

7 декабря глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на вопрос о начале реализации контракта на поставки С-400 Китаю ответил: "В ближайшее время. Производство идет, у нас все в соответствии с контрактом".

В прошлом августе глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Россия приступила к исполнению контракта на поставку систем С-400 Китаю. "Комплекс С-400 безусловно мировой лидер в своем классе. У нас подписан контракт с Китаем, мы приступили к его исполнению", - сказала тогда А.Михеев.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки не разглашается.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Системы С-400 планирует купить у России Турция. С-400 используется в Сирии для обороны российской авиабазы Хмеймим.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, С/400


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