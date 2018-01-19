Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0849 RUR   0.0301 GBR   2.3661 TRY   0.4512

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.95 Brent   69.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Янв 23 Янв

Дальнее зарубежье 19.01.2018 21:25

Иран и КНДР угрожают региональной и глобальной стабильности - глава Пентагона

Иран и КНДР нарушают законы и угрожают стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне, заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Такие страны-изгои, как Иран и Северная Корея, упорно предпринимают незаконные действия и угрожают региональной и даже глобальной стабильности", - сказал он, представляя новую стратегию национальной безопасности США.

Глава Пентагона добавил, что Иран и КНДР "притесняют собственных граждан", и продвигают свои взгляды, "попирая достоинство и права своих народов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ОБОРОНА, ИРАН, КНДР


Похожие новости


Глава Пентагона: Россия и Китай представляют растущую угрозу для США США планируют выделить $4,6 млрд на оборону европейских союзников от российской угрозы Баку и Вашингтон обменялись мнениями по вопросам военного сотрудничества Сенат США одобрил оборонный бюджет в почти $700 млрд на 2018 финансовый год Баку и Вашингтон обсудили вопросы ВТС Герасимов поблагодарил руководство Азербайджана за организацию встречи с Данфордом, заявляют в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]