Иран и КНДР угрожают региональной и глобальной стабильности - глава Пентагона

Иран и КНДР нарушают законы и угрожают стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне, заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Такие страны-изгои, как Иран и Северная Корея, упорно предпринимают незаконные действия и угрожают региональной и даже глобальной стабильности", - сказал он, представляя новую стратегию национальной безопасности США.

Глава Пентагона добавил, что Иран и КНДР "притесняют собственных граждан", и продвигают свои взгляды, "попирая достоинство и права своих народов".