Ереван стремится сохранить военный баланс в регионе - Кочарян

Действия Армении направлены на сохранение военного баланса в регионе, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян.
"Наша задача - сохранять военный баланс. И в этом направлении предпринимаются шаги. Мы не ставим перед собой цели отвечать на каждое заявление Алиева (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ИФ)", - сказал Ш.Кочарян, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Азербайджана о том, что Баку ведет переговоры с Россией по новым военным контрактам.
"Армения делает все, чтобы сохранить военный баланс, в том числе и пользуясь нашими союзническими возможностями. При этом Армения получает вооружение по гораздо более доступным ценам", - отметил замглавы МИД Армении.
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