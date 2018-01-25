Ереван стремится сохранить военный баланс в регионе - Кочарян

Действия Армении направлены на сохранение военного баланса в регионе, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян.

"Наша задача - сохранять военный баланс. И в этом направлении предпринимаются шаги. Мы не ставим перед собой цели отвечать на каждое заявление Алиева (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ИФ)", - сказал Ш.Кочарян, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Азербайджана о том, что Баку ведет переговоры с Россией по новым военным контрактам.

"Армения делает все, чтобы сохранить военный баланс, в том числе и пользуясь нашими союзническими возможностями. При этом Армения получает вооружение по гораздо более доступным ценам", - отметил замглавы МИД Армении.