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Карабахский конфликт 25.01.2018 13:24

Ереван стремится сохранить военный баланс в регионе - Кочарян

Действия Армении направлены на сохранение военного баланса в регионе, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян.

"Наша задача - сохранять военный баланс. И в этом направлении предпринимаются шаги. Мы не ставим перед собой цели отвечать на каждое заявление Алиева (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ИФ)", - сказал Ш.Кочарян, комментируя по просьбе журналистов заявление президента Азербайджана о том, что Баку ведет переговоры с Россией по новым военным контрактам.

"Армения делает все, чтобы сохранить военный баланс, в том числе и пользуясь нашими союзническими возможностями. При этом Армения получает вооружение по гораздо более доступным ценам", - отметил замглавы МИД Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, РЕГИОН, БАЛАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]