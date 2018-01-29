Хоккеистки из КНДР и Южной Кореи во время общей тренировки столкнулись с трудностями из-за различий в языках - СМИ

Южнокорейские и северокорейские хоккеистки во время первой совместной тренировки столкнулись с проблемой недопонимания в связи с языковыми трудностями, сообщают в понедельник западные СМИ.

Трудности возникли из-за того, что спортсменки из КНДР и Южной Кореи привыкли использовать разную терминологию для обозначения связанных с хоккеем понятий и приемов.

Для преодоления трудностей в понимании руководство южнокорейской федерации хоккея составило специальные списки слов, в которых отмечены различия в лексике, используемой спортсменками Севера и Юга.

По словам представителя Корейской хоккейной федерации, этот список должен "помочь игрокам лучше понимать друг друга".

Ситуация осложняется тем, что главный тренер сборной не является носителем корейского языка. Команду возглавляет канадка Сара Мюррей, поэтому специально для нее в список включена также английская транскрипция некоторых терминов.

СМИ отмечают, что Южная и Северная Корея используют единую систему письма - Хангыль. Однако ввиду почти полного отсутствия контактов в течение нескольких десятилетий между гражданами из этих двух стран языковые системы развились по-разному.

Так, например, в Южной Корее многие термины, связанные со спортом, были взяты из английского языка, а затем адаптированы для корейского, тогда как в Северной Корее для обозначения этих понятий создавались специальные собственно корейские слова.

20 января Международный олимпийский комитет (МОК) позволил 22 спортсменам из Северной Кореи принять участие в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмены из КНДР будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжному спорту и лыжным гонкам.

На прошлой неделе 12 хоккеисток из женской команды КНДР прибыли в Южную Корею и присоединились к совместной олимпийской сборной двух стран для подготовки к Олимпиаде-2018.