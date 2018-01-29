Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1104 RUR   0.0302 GBR   2.4036 TRY   0.4523

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -2° Завтра -1° 31 Янв 1 Фев

Дальнее зарубежье 29.01.2018 14:15

Хоккеистки из КНДР и Южной Кореи во время общей тренировки столкнулись с трудностями из-за различий в языках - СМИ

Южнокорейские и северокорейские хоккеистки во время первой совместной тренировки столкнулись с проблемой недопонимания в связи с языковыми трудностями, сообщают в понедельник западные СМИ.

Трудности возникли из-за того, что спортсменки из КНДР и Южной Кореи привыкли использовать разную терминологию для обозначения связанных с хоккеем понятий и приемов.

Для преодоления трудностей в понимании руководство южнокорейской федерации хоккея составило специальные списки слов, в которых отмечены различия в лексике, используемой спортсменками Севера и Юга.

По словам представителя Корейской хоккейной федерации, этот список должен "помочь игрокам лучше понимать друг друга".

Ситуация осложняется тем, что главный тренер сборной не является носителем корейского языка. Команду возглавляет канадка Сара Мюррей, поэтому специально для нее в список включена также английская транскрипция некоторых терминов.

СМИ отмечают, что Южная и Северная Корея используют единую систему письма - Хангыль. Однако ввиду почти полного отсутствия контактов в течение нескольких десятилетий между гражданами из этих двух стран языковые системы развились по-разному.

Так, например, в Южной Корее многие термины, связанные со спортом, были взяты из английского языка, а затем адаптированы для корейского, тогда как в Северной Корее для обозначения этих понятий создавались специальные собственно корейские слова.

20 января Международный олимпийский комитет (МОК) позволил 22 спортсменам из Северной Кореи принять участие в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане. Спортсмены из КНДР будут принимать участие в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжному спорту и лыжным гонкам.

На прошлой неделе 12 хоккеисток из женской команды КНДР прибыли в Южную Корею и присоединились к совместной олимпийской сборной двух стран для подготовки к Олимпиаде-2018.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ХОККЕЙ, ТРУДНОСТИ


Похожие новости


Южная Корея готова без нарушения санкций финансово поддержать участие КНДР в Олимпиаде-2018 В Сеуле заявляют, что будут стремиться к организации регулярных переговоров на высоком уровне с КНДР Пхеньян и Сеул согласовали выступление спортсменов из КНДР в четырех видах спорта на Олимпиаде-2018 Президент Южной Кореи поддерживает идею единой корейской женской хоккейной команды на Олимпиаде Трамп заявил, что ему нравится ситуация с переговорами между Пхеньяном и Сеулом Президент Южной Кореи готов к переговорам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]