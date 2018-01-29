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Регион 29.01.2018 15:03

Глава МИД Армении ожидает начала действия соглашения о партнерстве с ЕС с мая или июня

Процесс реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС может начаться весной, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

"Армения заявила, что предпринимает активные шаги для ратификации соглашения до апреля. Надеемся, что документ будет беспрепятственно ратифицирован и в остальных странах ЕС", - сказал Э.Налбандян на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, после ратификации соглашения в парламенте Армении "временно может быть начата реализация соглашения".

"Возможно, с 1 мая или 1 июня", - сказал глава МИД Армении.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом было подписано 24 ноября в Брюсселе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ЕС, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]