Предвыборная агиткампания кандидатов в президенты Азербайджана начнется 19 марта - ЦИК

Предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана на внеочередных выборах стартует 19 марта, завершится 10 апреля, заявили во вторник в ЦИК.
"Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля", - отметили в ЦИК на заседании во вторник.
Как ранее сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборов в стране.
Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.
Исполнительный секретарь партии "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент И.Алиев.
И.Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.
Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.
Ф.Исазаде
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