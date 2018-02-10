Системы ПВО Сирии отразили еще одну атаку израильских ВВС - сирийское ТВ

Сирийские системы ПВО отразили еще одну атаку ВВС Израиля, сообщает в субботу сирийское государственное телевидение.

По данным сирийского государственного телевидения, взрывы слышны в районе провинции Дамаск.

Ранее сообщалось, что один истребитель израильских ВВС потерпел крушение после активации сирийской системы ПВО. В ночь на субботу ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии.

Прошлой осенью "Интерфакс" сообщал, что сирийская армия восстановила техническое состояние своих систем ПВО, у нее есть зенитные ракетные системы С-200, "Бук" и другие комплексы.