Системы ПВО Сирии отразили еще одну атаку израильских ВВС - сирийское ТВ

Сирийские системы ПВО отразили еще одну атаку ВВС Израиля, сообщает в субботу сирийское государственное телевидение.
По данным сирийского государственного телевидения, взрывы слышны в районе провинции Дамаск.
Ранее сообщалось, что один истребитель израильских ВВС потерпел крушение после активации сирийской системы ПВО. В ночь на субботу ВВС Израиля сбили иранский беспилотник, запущенный, по данным Израиля, с территории Сирии.
Прошлой осенью "Интерфакс" сообщал, что сирийская армия восстановила техническое состояние своих систем ПВО, у нее есть зенитные ракетные системы С-200, "Бук" и другие комплексы.
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