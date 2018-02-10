Сестра лидера КНДР пожелала более тесных связей между Югом и Севером после визита в Сеул

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон после визита в южнокорейскую резиденцию президента Мун Чжэ Ина оставила запись в гостевой книге, пожелав более тесных связей между Югом и Севером, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

"Я жду, что Пхеньян и Сеул будут ближе друг другу в сердцах нашего корейского народа, а также достижения объединения и процветания в будущем", - написала она в книге.

Ранее в субботу президент Южной Кореи заявил, что в будущем может посетить межкорейский саммит в КНДР, если для этого будут созданы необходимые условия. В Пхеньян Мун Чжэ Ина пригласил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передав письмо через свою сестру, прибывшую в Южную Корею на Олимпиаду.