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Внешняя политика 15.02.2018 15:23

Подписание между Баку и Брюсселем соглашения о стратегическом партнерстве создаст новый формат сотрудничества - Алиев

Подписание между Азербайджаном и ЕС соглашения о стратегическом партнерстве выведет двусторонние отношения на новый уровень, считает президент Ильхам Алиев.

"Новый документ о стратегическом партнерстве между Азербайджаном ЕС создаст новый формат сотрудничества", - сказал И.Алиев в четверг в Баку на 4-ом заседании Консультационного совета по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК).

Ранее верховный представитель ЕС Федерика Могерини выразила надежду на скорое завершение переговоров между сторонами для подписания соглашения о стратегическом партнерстве.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]