Подписание между Баку и Брюсселем соглашения о стратегическом партнерстве создаст новый формат сотрудничества - Алиев

Подписание между Азербайджаном и ЕС соглашения о стратегическом партнерстве выведет двусторонние отношения на новый уровень, считает президент Ильхам Алиев.
"Новый документ о стратегическом партнерстве между Азербайджаном ЕС создаст новый формат сотрудничества", - сказал И.Алиев в четверг в Баку на 4-ом заседании Консультационного совета по проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК).
Ранее верховный представитель ЕС Федерика Могерини выразила надежду на скорое завершение переговоров между сторонами для подписания соглашения о стратегическом партнерстве.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
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