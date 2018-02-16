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Туризм 16.02.2018 14:06

Посол Италии в Баку отмечает win-win при шопинге итальянскими туристами в Азербайджане

Посол Италии в Баку Аугусто Массари надеется на рост турпотока в Азербайджан.

«Я высоко оцениваю туристическое сотрудничество с Азербайджана. За прошлый год посольством было выдано около 10 тысяч виз. Несмотря на то, что часть виз были бизнес-визами, тенденция роста потока туристов из Азербайджана присутствует», - заявил А.Массари на пресс-конференции в пятницу.

Он посетовал на небольшое количество итальянских туристов в Азербайджане, однако выразил надежду на скорейшее увеличение. «Мы надеемся на рост потока туристов, так как в Азербайджане придается значение развитию туристической отрасли. В частности, министерство туризма и культуры прикладывает усилия для подъема турсектора», - подчеркнул посол.

А.Массари отметил, что зачастую итальянские туристы совершают шоппинг в Баку в брэндовых итальянских магазинах. «Зачастую туристы из Италии, приезжая в Баку, совершают шоппинг в местных брэндовых магазинах, где продается итальянская продукция. Таким образом, получается ситуация win-win для всех сторон», - добавил дипломат.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ТУРПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]