Посол Италии в Баку отмечает win-win при шопинге итальянскими туристами в Азербайджане

Посол Италии в Баку Аугусто Массари надеется на рост турпотока в Азербайджан.

«Я высоко оцениваю туристическое сотрудничество с Азербайджана. За прошлый год посольством было выдано около 10 тысяч виз. Несмотря на то, что часть виз были бизнес-визами, тенденция роста потока туристов из Азербайджана присутствует», - заявил А.Массари на пресс-конференции в пятницу.

Он посетовал на небольшое количество итальянских туристов в Азербайджане, однако выразил надежду на скорейшее увеличение. «Мы надеемся на рост потока туристов, так как в Азербайджане придается значение развитию туристической отрасли. В частности, министерство туризма и культуры прикладывает усилия для подъема турсектора», - подчеркнул посол.

А.Массари отметил, что зачастую итальянские туристы совершают шоппинг в Баку в брэндовых итальянских магазинах. «Зачастую туристы из Италии, приезжая в Баку, совершают шоппинг в местных брэндовых магазинах, где продается итальянская продукция. Таким образом, получается ситуация win-win для всех сторон», - добавил дипломат.

Ф.Исазаде