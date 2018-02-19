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СНГ 19.02.2018 18:30

Швейцария пытается помочь восстановлению права голоса РФ в ПАСЕ - председатель нижней палаты парламента Конфедерации

Делегация Швейцарии в рамках Совета Европы будет пытаться решить проблему лишения голоса российской делегации в ПАСЕ, заявил председатель Национального совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман.

"Естественно, мы не обошли стороной вопрос о том, что Россия была лишена права голоса (в ПАСЕ) в 2014 году. Наша страна, наша делегация выслушала все заявления российской стороны. И в рамках СЕ наша делегация заявляет о том, что мы будем рассматривать в целом эту проблему и в целом пытаться ее решить", - сказал Д. де Бюман журналистам по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Политика Швейцарии всегда была политикой открытости и мира, подчеркнул он.

Национальный совет является нижней палатой Федерального собрания Швейцарии.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ, ПАСЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]