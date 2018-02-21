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Внутренняя политика 21.02.2018 15:24

Правящая партия в Азербайджане завершила кампанию по сбору подписей в поддержку кандидатуры Алиева на выборах президента

Партия «Йени Азербайджан» завершила кампанию по сбору подписей в поддержку действующего президента Ильхама Алиева на внеочередных выборах, намеченных на 11 апреля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе партии.

«Кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева в президенты успешно завершена. Собрано более 40 тыс. подписей»,- отметили в партии.

Исполнительный секретариат партии намерен в ближайшее время представить данные документы в ЦИК Азербайджана.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

На 19 февраля ЦИК зарегистрировал выдвижение 13 человек в качестве кандидатов в президенты.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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