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ТЭК 22.02.2018 14:57

Уровень выполнения сделки ОПЕК+ в январе составил 133%

Уровень выполнения сделки ОПЕК+ в январе составил 133%, говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания мониторингового комитета по сокращению добычи нефти.

В прошлом году средний уровень выполнения сделки составил 107%. В декабре уровень составлял 129%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]