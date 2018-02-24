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Внутренняя политика 24.02.2018 16:32

Число претендентов на пост президента Азербайджана достигло 15

Центризбирком (ЦИК) Азербайджана на заседании в субботу зарегистрировал выдвижение еще двух кандидатов в президенты на внеочередных выборах, намеченных на 11 апреля, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Ими стали Сардар Джалалоглу (Демократическая партия Азербайджана) и Али Алиев (Партия Граждан и развития).

Таким образом, число выдвиженцев на предстоящие выборы президента Азербайджана достигло 15.

Ранее ЦИК утвердил выдвижение кандидатом в президенты: действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, Анара Умудова (самовыдвиженец), Фуада Алиева (от Либеральной демократической партии Азербайджана), Турала Аббаслы (самовыдвиженец), Захида Оруджа (самовыдвиженец), Гудрата Гасангулиева (Партия единого народного фронта), Асифа Мамедова (самовыдвиженец), Эльшана Гасанова (самовыдвиженец), Фараджа Гулиева (Партия движения национального возрождения), Рази Нуруллаева (Альтернативная народного фронта), Араза Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Хафиза Гаджиева (Современный Мусават), Рамазана Бекирова (самовыдвиженец).

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако И.Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.

Правящая партия "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан) на съезде 8 февраля утвердила И.Алиева кандидатом в президенты.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]