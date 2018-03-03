БДИПЧ ОБСЕ направит миссию для наблюдения за выборами президента в Азербайджане

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направит наблюдательную миссию на внеочередные президентские выборы в Азербайджане, намеченных на 11 апреля, отмечается в информации на сайте ОБСЕ.

Данное решение было принято после того, как в феврале миссия по оценке потребностей совершила визит в Азербайджан.

Оценочная миссия в своем отчете по итогам визита рекомендует направить в Азербайджан наблюдательную миссию для мониторинга за президентскими выборами.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако, президент Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

Ранее ЦИК зарегистрировал 15 выдвиженцев в президенты Азербайджана: действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, Анара Умудова (самовыдвиженец), Фуада Алиева (от Либеральной демократической партии Азербайджана), Турала Аббаслы (самовыдвиженец), Захида Оруджа (самовыдвиженец), Гудрата Гасангулиева (Партия единого народного фронта), Асифа Мамедова (самовыдвиженец), Эльшана Гасанова (самовыдвиженец), Фараджа Гулиева (Партия движения национального возрождения), Рази Нуруллаева (Альтернативная народного фронта), Араза Ализаде (Социал-демократическая партия Азербайджана), Хафиза Гаджиева (Современный Мусават), Рамазана Бекирова (самовыдвиженец), Сардара Джалалоглу (Демократическая партия Азербайджана) и Али Алиева (Партия Граждан и развития).

ЦИК Азербайджана 27 февраля зарегистрировал И.Алиева кандидатом в президенты.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.