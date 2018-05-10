Баку призывает Ереван не изобретать велосипед и заняться карабахским урегулированием – МИД Азербайджана

Азербайджан надеется, что новое политическое руководство Армении избежит ошибок предшественников, будет вести политику нормализации отношений с соседями, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан все еще надеется, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников, будет вести здоровую дипломатическую политику, стремиться к построению цивилизованных отношений с соседними странами. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта обеспечит мир и стабильность в регионе, от этого выиграют, прежде всего, граждане Армении", - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан", комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по нагорно-карабахскому конфликту.

Х.Гаджиев подчеркнул, что "мяч на стороне Армении и не нужно вновь изобретать велосипед".

По его словам, новый премьер-министр Армении вместо того, чтобы приступить к социально-экономическим реформам, в которых армянское население давно нуждается, отдает предпочтение политической агитации, затрагивая тему Нагорного Карабаха.

«Сожалеем, что он выступает с противоречивыми заявлениями относительно переговорного процесса по разрешению конфликта. Армения, злоупотребляя и искажая принцип права народов на самоопределение, пытается уйти от ответственности за военную агрессию против Азербайджана", - отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что армянская община Нагорного Карабаха в пределах азербайджанских границ может воспользоваться правом на самоопределение. «Это предполагает совместное проживание в условиях мира, процветания и достоинства азербайджанской и армянской общин в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - сказал представитель МИД.

А.Азизов