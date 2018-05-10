Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0271 GBR   2.3032 TRY   0.3966

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 24° Завтра 14° 23° 12 Май 14° 22° 13 Май 16° 23°

Карабахский конфликт 10.05.2018 07:53

Баку призывает Ереван не изобретать велосипед и заняться карабахским урегулированием – МИД Азербайджана

Азербайджан надеется, что новое политическое руководство Армении избежит ошибок предшественников, будет вести политику нормализации отношений с соседями, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан все еще надеется, что новое политическое руководство Армении не повторит ошибок своих предшественников, будет вести здоровую дипломатическую политику, стремиться к построению цивилизованных отношений с соседними странами. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта обеспечит мир и стабильность в регионе, от этого выиграют, прежде всего, граждане Армении", - сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан", комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по нагорно-карабахскому конфликту.

Х.Гаджиев подчеркнул, что "мяч на стороне Армении и не нужно вновь изобретать велосипед".

По его словам, новый премьер-министр Армении вместо того, чтобы приступить к социально-экономическим реформам, в которых армянское население давно нуждается, отдает предпочтение политической агитации, затрагивая тему Нагорного Карабаха.

«Сожалеем, что он выступает с противоречивыми заявлениями относительно переговорного процесса по разрешению конфликта. Армения, злоупотребляя и искажая принцип права народов на самоопределение, пытается уйти от ответственности за военную агрессию против Азербайджана", - отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что армянская община Нагорного Карабаха в пределах азербайджанских границ может воспользоваться правом на самоопределение. «Это предполагает совместное проживание в условиях мира, процветания и достоинства азербайджанской и армянской общин в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - сказал представитель МИД.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


Похожие новости


И.о. главы МИД Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителем госдепа США Внутриполитическая ситуация в Армении может быть урегулирована лишь путем диалога - глава МИД Ереван занимается политической спекуляцией по вопросу карабахского конфликта в соглашении с ЕС – МИД Азербайджана Евросоюз в скором времени предоставит Армении программу действий по либерализации визового режима - МИД республики Президент Армении поручил МИД подготовить предложения по усовершенствованию стратегии безопасности страны Армения сохраняет военный баланс в регионе - глава МИД

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]