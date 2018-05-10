Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0185 RUR   0.027 GBR   2.3078 TRY   0.3962

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 14° 24° 13 Май 15° 22° 14 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 10.05.2018 22:17

Нетаньяху заявил, что не допустит укрепления иранских военных в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что присутствие иранских военных на территории Сирии недопустимо, сообщает израильская газета "Гаарец".

"Мы ведем продолжительную кампанию, и наша позиция ясна: нельзя допустить того, чтобы иранские военные укрепились в Сирии", - заявил израильский премьер.

"Иран пересек черту, - прокомментировал Б.Нетаньяху ракетный удар по Израилю. - Мы ответили соответствующим образом. Армия обороны Израиля нанесла масштабный удар по иранским объектам на территории Сирии".

Он добавил, что Израиль нацелен только на военные объекты Ирана в Сирии, однако если "сирийская армия начнет действовать против нас, мы начнем действовать против них".

"Я повторяю: любому, кто навредит нам, мы ответим во много раз сильнее, и любому, кто планирует нам навредить, мы навредим раньше. Это то, что мы делали, и так мы продолжим делать", - подчеркнул Б.Нетаньяху.

В ночь на четверг армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по территории Сирии, где якобы базировались иранские военные объекты. Таким образом, израильские военные ответили на ракетный удар с территории Сирии по израильским военным на Голанских высотах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, СИРИЯ, ИРАН


Похожие новости


Нетаньяху в понедельник обсудит с Трампом возможность приезда американского президента на открытие посольства США в Иерусалиме Нетаньяху не видит необходимости в досрочных выборах, несмотря на коррупционный скандал Нетаньяху посетит РФ с визитом 29 января - посольство Израиля в Москве Нетаньяху в ходе визита в Индию выразил разочарование из-за позиции Дели по Иерусалиму Премьер-министр Израиля начал визит в Индию Израиль отвергает планируемое голосование в Генассамблее ООН по статусу Иерусалима - Нетаньяху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]