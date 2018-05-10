Нетаньяху заявил, что не допустит укрепления иранских военных в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что присутствие иранских военных на территории Сирии недопустимо, сообщает израильская газета "Гаарец".

"Мы ведем продолжительную кампанию, и наша позиция ясна: нельзя допустить того, чтобы иранские военные укрепились в Сирии", - заявил израильский премьер.

"Иран пересек черту, - прокомментировал Б.Нетаньяху ракетный удар по Израилю. - Мы ответили соответствующим образом. Армия обороны Израиля нанесла масштабный удар по иранским объектам на территории Сирии".

Он добавил, что Израиль нацелен только на военные объекты Ирана в Сирии, однако если "сирийская армия начнет действовать против нас, мы начнем действовать против них".

"Я повторяю: любому, кто навредит нам, мы ответим во много раз сильнее, и любому, кто планирует нам навредить, мы навредим раньше. Это то, что мы делали, и так мы продолжим делать", - подчеркнул Б.Нетаньяху.

В ночь на четверг армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по территории Сирии, где якобы базировались иранские военные объекты. Таким образом, израильские военные ответили на ракетный удар с территории Сирии по израильским военным на Голанских высотах.