Нетаньяху заявил, что не допустит укрепления иранских военных в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что присутствие иранских военных на территории Сирии недопустимо, сообщает израильская газета "Гаарец".
"Мы ведем продолжительную кампанию, и наша позиция ясна: нельзя допустить того, чтобы иранские военные укрепились в Сирии", - заявил израильский премьер.
"Иран пересек черту, - прокомментировал Б.Нетаньяху ракетный удар по Израилю. - Мы ответили соответствующим образом. Армия обороны Израиля нанесла масштабный удар по иранским объектам на территории Сирии".
Он добавил, что Израиль нацелен только на военные объекты Ирана в Сирии, однако если "сирийская армия начнет действовать против нас, мы начнем действовать против них".
"Я повторяю: любому, кто навредит нам, мы ответим во много раз сильнее, и любому, кто планирует нам навредить, мы навредим раньше. Это то, что мы делали, и так мы продолжим делать", - подчеркнул Б.Нетаньяху.
В ночь на четверг армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по территории Сирии, где якобы базировались иранские военные объекты. Таким образом, израильские военные ответили на ракетный удар с территории Сирии по израильским военным на Голанских высотах.
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