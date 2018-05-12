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Дальнее зарубежье 12.05.2018 10:39

Крупный населенный пункт в центральном Афганистане перешел под контроль талибов

Боевики радикального движения "Талибан" в субботу утром захватили крупный населенный пункт в центральном Афганистане, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию провинции Гур.

Населенный пункт Ушан в уезде Шахрак провинции Гур перешел под контроль талибов в результате непродолжительного боя. Один местный полицейский убит, еще один страж порядка ранен, сообщает Ariana News со ссылкой на начальника пресс-центра управления полиции провинции Гур Икбола Низоми.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПУНКТ, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]