Крупный населенный пункт в центральном Афганистане перешел под контроль талибов

Боевики радикального движения "Талибан" в субботу утром захватили крупный населенный пункт в центральном Афганистане, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию провинции Гур.

Населенный пункт Ушан в уезде Шахрак провинции Гур перешел под контроль талибов в результате непродолжительного боя. Один местный полицейский убит, еще один страж порядка ранен, сообщает Ariana News со ссылкой на начальника пресс-центра управления полиции провинции Гур Икбола Низоми.