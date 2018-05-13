Талибы захватили селение на северо-западе Афганистана, убиты шесть военнослужащих - СМИ

Боевики радикального движения "Талибан" захватили населенный пункт Кара-и-Шейхи в уезде Хваджа Сабзош провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщают в воскресенье афганские СМИ.
В сообщении отмечается, что убиты шесть афганских солдат, еще четверо военнослужащих попали в плен к экстремистам. Боевики утверждают, что захватили четыре танка.
Местные власти пока не комментируют заявление экстремистов.
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