Алиев утвердил межправительственный протокол с Саудовской Аравией по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил «Протокол между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью», сообщает сайт главы государства.
Протокол был подписан 19 февраля 2018 года в Эр-Рияде.
Президент И.Алиев возложил на МВД реализацию пунктов данного протокола.
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