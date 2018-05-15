Алиев утвердил межправительственный протокол с Саудовской Аравией по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил «Протокол между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью», сообщает сайт главы государства.

Протокол был подписан 19 февраля 2018 года в Эр-Рияде.

Президент И.Алиев возложил на МВД реализацию пунктов данного протокола.

Н.Аббасова