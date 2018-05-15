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Внешняя политика 15.05.2018 19:39

Алиев утвердил межправительственный протокол с Саудовской Аравией по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью

Президент Ильхам Алиев во вторник утвердил «Протокол между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью», сообщает сайт главы государства.

Протокол был подписан 19 февраля 2018 года в Эр-Рияде.

Президент И.Алиев возложил на МВД реализацию пунктов данного протокола.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САУДАРАВИЯ, ПРОТОКОЛ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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