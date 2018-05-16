Кандидат на пост директора ЦРУ Хаспел заручилась поддержкой ключевых сенаторов-демократов

Заручилась необходимой поддержкой трех ключевых сенаторов-демократов, обеспечив себе, таким образом, возможное дальнейшее одобрение сената, кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел, сообщает издание Politico.
По информации издания, сразу же после того, как ведущий демократ в комитете по разведке сената конгресса США Марк Уорнер поддержал кандидатуру Дж.Хаспел, она заручилась поддержкой сенаторов от штата Северная Дакота Хайди Хайткэмп и от штата Флорида Билла Нельсона.
М.Уорнер в своем заявлении, где выражается поддержка выдвижения Дж.Хаспел на пост директора ЦРУ, назвал это "трудным решением".
Ожидается, что комитет сената по разведке проголосует по кандидатуре Дж.Хаспел в среду. Голосование полного состава сената может состояться в четверг или на следующей неделе, пишет издание.
После того, как президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Дж.Хаспел на пост главы ЦРУ, в ее адрес сразу же прозвучала критика относительно применения практики жестких допросов подозреваемых в террористической деятельности в центрах задержаний, в том числе в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, которой ранее руководила она.
Сама Дж.Хаспел в ходе слушаний неоднократно заверила членов сенатского комитета по разведке в том, что то если ей доверят руководство этим ведомством, ЦРУ не возобновит практику ведения жестких допросов.
Д.Трамп в "Твиттере" ранее на этой неделе выражал недовольство тем, что сенат медлит с утверждением его кандидата на пост главы ЦРУ.
В случае успеха на голосовании Дж.Хаспел станет преемницей во главе ЦРУ Майка Помпео, уже приступившего ранее в мае к работе на посту госсекретаря США.
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