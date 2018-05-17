Российско-американский диалог по Сирии по-прежнему интенсивный - Рябков

Россия не сворачивает диалог с США по Сирии, он по-прежнему довольно интенсивный, Заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В ходе общения с журналистами замминистра спросили, существуют ли какие-либо опасения относительно диалога с США по Сирии в связи с отсутствием американской делегации на последнем раунде переговоров в Астане.

"Я бы не сказал, что есть у нас опасения, мы диалог этот не сворачиваем, мы его продолжаем и он по-прежнему довольно интенсивный", - заявил С.Рябков.

При этом он подчеркнул, что "физическое отсутствие США на 9-й встреча в рамках астанинского формата" Россия взяла на заметку.

"США в принципе все больше демонстрируют склонность заниматься только теми форматами и теми механизмами и участвовать только в тех мероприятиях многостороннего характера, где они либо полностью доминируют, либо абсолютно задают тональность проводимой работы", - сказал С.Рябков.

"Они - независимо от вопросов, находящихся на рассмотрении, Сирия здесь не исключение - совершенно не терпят альтернативных взглядов", - подчеркнул замминистра, добавив, что США очень любят, чтобы "все им только подпевали и поддакивали".

"Это ненормальная ситуация, и она ведёт к усилению внутренних напряжений в международной системе, и она вообще негативно сказывается на возможностях коллективно решать проблемы, которые нельзя решить узкоформатно, которые нельзя решить путём таких келейных и узких посиделок, где всем заранее известно, что все друг с другом согласны", - резюмировал С.Рябков.