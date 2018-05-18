Колокольцев сохранил пост главы МВД в новом правительстве

Владимир Колокольцев назначен министром внутренних дел РФ, говорится в указе президента России Владимира Путина.

Таким образом, он сохранил свой пост.

Генерал полиции РФ В.Колокольцев родился в 1961 году в городе Нижний Ломов Пензенской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1982 году в Москве - в отделе милиции по охране диппредставительств. С этого времени занимал ряд различных должностей в органах внутренних дел, в том числе возглавлял управление по Орловской области и ГУВД Москвы. В мае 2012 году указом президента РФ В.Колокольцев назначен министром внутренних дел РФ, в 2015 году получил специальное звание "генерал полиции".