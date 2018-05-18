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СНГ 18.05.2018 16:30

Колокольцев сохранил пост главы МВД в новом правительстве

Владимир Колокольцев назначен министром внутренних дел РФ, говорится в указе президента России Владимира Путина.

Таким образом, он сохранил свой пост.

Генерал полиции РФ В.Колокольцев родился в 1961 году в городе Нижний Ломов Пензенской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1982 году в Москве - в отделе милиции по охране диппредставительств. С этого времени занимал ряд различных должностей в органах внутренних дел, в том числе возглавлял управление по Орловской области и ГУВД Москвы. В мае 2012 году указом президента РФ В.Колокольцев назначен министром внутренних дел РФ, в 2015 году получил специальное звание "генерал полиции".

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Тэги: РОССИЯ, МВД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]