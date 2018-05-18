Колокольцев сохранил пост главы МВД в новом правительстве

Владимир Колокольцев назначен министром внутренних дел РФ, говорится в указе президента России Владимира Путина.
Таким образом, он сохранил свой пост.
Генерал полиции РФ В.Колокольцев родился в 1961 году в городе Нижний Ломов Пензенской области. Службу в органах внутренних дел начал в 1982 году в Москве - в отделе милиции по охране диппредставительств. С этого времени занимал ряд различных должностей в органах внутренних дел, в том числе возглавлял управление по Орловской области и ГУВД Москвы. В мае 2012 году указом президента РФ В.Колокольцев назначен министром внутренних дел РФ, в 2015 году получил специальное звание "генерал полиции".
Первый вице-президент Азербайджана встретилась с гендиректором ЮНЕСКО в Париже
Президент Азербайджана назначил нового главу исполнительной власти города Нафталан
Глава Минобороны Азербайджана поручил усилить боевую подготовку личного состава ВС
Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель
Цены на нефть слабо меняются в пятницу и завершают неделю ростом, Brent торгуется у $79,5 за баррель
Путин заявил о готовности РФ к переговорам, сохранении транзита газа через Украину при экономической целесообразности
Бельгийские полицейские по неосторожности убили двухлетнюю дочь нелегальных мигрантов - СМИ
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл может обойтись более чем в 2 млн фунтов
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебный торт вопреки королевским традициям - СМИ
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Кабмин Нахчывана получит 40 млн манатов на реконструкцию автодороги и социально-экономическое развитие автономии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
"ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК" БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В БАКУ
Самый популярный тариф Bakcell «Əla» стал БЕЗЛИМИТНЫМ
Оператор Nar наградил победителей Общереспубликанской олимпиады по информатике
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»