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Финансы 18.05.2018 16:22

Muganbank сохранил лидерство среди банков-агентов АИКГФ

ОАО "Muganbank" сохранило в 2017 году лидерство среди банков-агентов Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) по размеру ипотечного портфеля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

На конец 2017 года Muganabank обслуживает 2,137 тыс. ипотечных кредитов, остаточная стоимость по которым составляет 72 млн 349,976 тыс. манатов (на конец 2016г – 1,941 тыс. кредит на 66 млн 612,792 тыс. манатов).

Второе место по размеру ипотечного портфеля занимает Bank BTB – 66 млн 825,467 тыс. манатов (1,932 тыс. кредитов), третье место – AGBank – 54 млн 980,534 тыс. манатов (1,562 тыс. кредитов).

В пятерку ведущих банков-агентов фонда также входят Xalq Bank – 50 млн 62,005 тыс. манатов (1,405 тыс. кредитов) и NBC Bank – 49 млн 470,281 тыс. манатов (1,386 тыс. кредитов).

В целом, на конец 2017 года остаточная стоимость по 16,486 тыс. ипотечным кредитам составляет 602 млн 584,325 тыс. манатов (на конец 2016г – 15,294 тыс. кредитов стоимостью 530 млн 926,982 тыс. манатов).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 466 млн манатов.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов

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Тэги: ИПОТЕКА, КРЕДИТЫ, ЛИДЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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