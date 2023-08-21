Банки-агенты АИКГФ за 7 мес. увеличили ипотечное кредитование на 19%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-июле 2023 года выдали ипотечных кредитов на сумму 279,5 млн манатов, что на 18,8% больше, чем за 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
В том числе в июле, банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на сумму 35,9 млн манатов (в июне – на 37,8 млн манатов)
По данным ЦБА, АИКГФ за 7 месяцев рефинансировал кредиты на сумму 264,9 млн манатов (рост на 36,7% - ИФ).
Фонд в январе-июле из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 65,7 млн манатов (спад на 8%), в том числе в июле – 21,9 млн манатов.
АИКГФ в отчетный период разместил облигации на 170 млн манатов (рост на 30,8%).
По данным ЦБА, в июле 2023 года средний размер выданного ипотечного кредита впервые превысил 60 тыс. манатов и составил 60,216 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 281,7 месяцев по средней ставке 6,36% в год.
В 2022 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 422,51 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Р.Ахмедов
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