Банки-агенты АИКГФ за 8 мес. увеличили ипотечное кредитование на 35%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-августе 2023 года выдали ипотечных кредитов на сумму 349,6 млн манатов, что на 34,8% больше, чем за 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
В том числе в августе, банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на сумму 70,1 млн манатов, что является самым высоким месячным показателем с начала 2023 года (в июле – на 35,9 млн манатов).
По данным ЦБА, АИКГФ за 8 месяцев рефинансировал кредиты на сумму 312,4 млн манатов (рост на 41,3% - ИФ).
Фонд в январе-августе из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 65,7 млн манатов (спад на 8%).
АИКГФ в отчетный период разместил облигации на 220 млн манатов (рост на 41,9%), в том числе в августе – на 50 млн манатов.
По данным ЦБА, в августе 2023 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 60,391 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,3% в год.
В 2022 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 422,51 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Р.Ахмедов
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