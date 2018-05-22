Патрушев обсудил с коллегами из КНР проблемы международной и региональной безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с министром общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи совместные мероприятия по противодействию терроризму и вопросы международной и региональной безопасности.

"Важно, что наша встреча позволяет обменяться мнениями по основным пунктам повестки дня и обсудить актуальные проблемы в сфере международной и региональной безопасности", - сказал Н.Патрушев на встрече, состоявшейся в Пекине во вторник.

Также они обменялись мнениями по взаимодействию по линии правоохранительных органов, активизации взаимодействия в области общественной, государственной и политической безопасности, обсудили совместные мероприятия по противодействию терроризму.

Кроме того, стороны договорились об усилении информационного обмена для обеспечения безопасности массовых мероприятий в 2018-2019 годах в Китае и России, подчеркнули важность обеспечения стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и высокий уровень партнерства России и Китая, говорили об обеспечении безопасности действующих совместных экономических проектах, в том числе в области энергетики.

Двусторонние переговоры Н.Патрушева и Чжао Кэчжи прошли на полях 13-й ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран ШОС, в которых участвуют представители Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.