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СНГ 22.05.2018 15:28

Патрушев обсудил с коллегами из КНР проблемы международной и региональной безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с министром общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи совместные мероприятия по противодействию терроризму и вопросы международной и региональной безопасности.

"Важно, что наша встреча позволяет обменяться мнениями по основным пунктам повестки дня и обсудить актуальные проблемы в сфере международной и региональной безопасности", - сказал Н.Патрушев на встрече, состоявшейся в Пекине во вторник.

Также они обменялись мнениями по взаимодействию по линии правоохранительных органов, активизации взаимодействия в области общественной, государственной и политической безопасности, обсудили совместные мероприятия по противодействию терроризму.

Кроме того, стороны договорились об усилении информационного обмена для обеспечения безопасности массовых мероприятий в 2018-2019 годах в Китае и России, подчеркнули важность обеспечения стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и высокий уровень партнерства России и Китая, говорили об обеспечении безопасности действующих совместных экономических проектах, в том числе в области энергетики.

Двусторонние переговоры Н.Патрушева и Чжао Кэчжи прошли на полях 13-й ежегодной встречи секретарей советов безопасности стран ШОС, в которых участвуют представители Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]