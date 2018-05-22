Азербайджан в I квартале импортировал из России бензина Premium Euro-95 на $14 млн

Азербайджан в I-ом квартале 2018 года импортировал 20 тыс. 338,76 тонн автомобильного бензина Premium Euro-95 на сумму $14 млн 125,29 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В I–ом квартале 2018 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Premium Euro-95» в объеме 20 тыс. 338,76 тонн. За I-ый квартал 2017 года импорт данной продукции в Азербайджан составил 12 тыс. 536,66 тонн на сумму $8 млн 260,34 тыс. Таким образом, в январе-марте 2018 года импорт бензина AI-95 в республику в количественном выражении увеличился на 62,2%, в стоимостном – на 71% », – отметили в правительстве.
В I–ом квартале 2018 года весь объем импорта бензина «Premium Euro-95» пришелся на Россию.
Кроме того, в I–ом квартале 2018 года в Азербайджан импортировано автомобильного бензина «Super Euro-98» в объеме 349,5 тонн на сумму $304,88 тыс. Весь объем импорта пришелся на Беларусь.
В январе-марте 2017 года в Азербайджан было импортировано 529,48 тонн бензина марки «Super Euro-98» на сумму $342 тыс. Таким образом, в I-ом квартале 2018 года импорт этой продукции в страну сократился на 34% в количественном выражении и на 10,9% – в стоимостном выражении.
Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года.
В настоящее время розничная цена бензина «Premium Euro-95» на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,25 манат за 1 литр, «Super Euro-98» - 1,5 манат/литр.
Н.Аббасова
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