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Внешняя политика 25.05.2018 16:14

Спикер парламента Азербайджана примет участие в торжествах, приуроченных 100-летию Грузинской Демократической Республики

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов совершит 26 мая визит в Тбилиси (Грузия), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе азербайджанского парламента.

"О.Асадов примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию первой Грузинской Демократической Республики", - отметили в парламенте.

Председатель парламента также выступит на "круглом столе" на тему "Сотрудничество для развития: стратегия на предстоящие 100 лет", который пройдет в парламенте Грузии.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи О.Асадова.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ГРУЗИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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