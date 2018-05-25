Спикер парламента Азербайджана примет участие в торжествах, приуроченных 100-летию Грузинской Демократической Республики

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов совершит 26 мая визит в Тбилиси (Грузия), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе азербайджанского парламента.

"О.Асадов примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию первой Грузинской Демократической Республики", - отметили в парламенте.

Председатель парламента также выступит на "круглом столе" на тему "Сотрудничество для развития: стратегия на предстоящие 100 лет", который пройдет в парламенте Грузии.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи О.Асадова.

Ф.Исазаде



