В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия-НАТО 31 мая

Заседание Совета Россия-НАТО пройдет в ближайший четверг в Брюсселе, сообщил в субботу "Интерфаксу" ответственный сотрудник в аппарате Североатлантического альянса.
"31 мая 2018 года состоится заседание Совета Россия-НАТО", - заявил собеседник агентства.
По его словам, это часть двойственного подхода НАТО: "сильная обороня и содержательный диалог с Россией".
"Это будет седьмое совещание СРН за последние два года. НАТО приостановило практическое сотрудничество с Россией за ее агрессивные действия на Украине, сохраняя открытыми каналы для политического диалога", - напомнил источник.
По мнению НАТО, этот совет является "важной платформой для диалога". Он никогда не был приостановлен, уточнил собеседник.
"НАТО и Россия также поддерживают открытые линии связи между военными, чтобы способствовать предсказуемости и прозрачности нашей военной деятельности. Этот диалог способствует более предсказуемым отношениям", - отметил натовский источник.
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