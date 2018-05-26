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Дальнее зарубежье 26.05.2018 16:54

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия-НАТО 31 мая

Заседание Совета Россия-НАТО пройдет в ближайший четверг в Брюсселе, сообщил в субботу "Интерфаксу" ответственный сотрудник в аппарате Североатлантического альянса.

"31 мая 2018 года состоится заседание Совета Россия-НАТО", - заявил собеседник агентства.

По его словам, это часть двойственного подхода НАТО: "сильная обороня и содержательный диалог с Россией".

"Это будет седьмое совещание СРН за последние два года. НАТО приостановило практическое сотрудничество с Россией за ее агрессивные действия на Украине, сохраняя открытыми каналы для политического диалога", - напомнил источник.

По мнению НАТО, этот совет является "важной платформой для диалога". Он никогда не был приостановлен, уточнил собеседник.

"НАТО и Россия также поддерживают открытые линии связи между военными, чтобы способствовать предсказуемости и прозрачности нашей военной деятельности. Этот диалог способствует более предсказуемым отношениям", - отметил натовский источник.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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