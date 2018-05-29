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Дальнее зарубежье 29.05.2018 10:33

Российско-китайский план по северокорейскому урегулированию сохраняет свою актуальность - Ушаков

Российско-китайский план по урегулированию северокорейской проблемы продолжает выполняться, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Во вторник помощник президента ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли возвращение к российско-китайскому плану по урегулированию северокорейской проблемы.

"План, по-моему, работает. Многие мероприятия осуществляются, которые были предусмотрены планом. Хотя не все, конечно", - сказал Ю.Ушаков журналистам.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, КОРЕЯ, УШАКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]