Российско-китайский план по северокорейскому урегулированию сохраняет свою актуальность - Ушаков

Российско-китайский план по урегулированию северокорейской проблемы продолжает выполняться, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Во вторник помощник президента ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли возвращение к российско-китайскому плану по урегулированию северокорейской проблемы.

"План, по-моему, работает. Многие мероприятия осуществляются, которые были предусмотрены планом. Хотя не все, конечно", - сказал Ю.Ушаков журналистам.