Совбез ООН во вторник обсудит ситуацию на Украине

Вопрос урегулирования ситуации на Украине включен в повестку дня заседания Совбеза ООН, которое пройдет во вторник в Нью-Йорке.

Согласно графику работы Совета Безопасности, заседание, на котором будет обсуждаться украинский вопрос на основе письма постпреда Украины председателю СБ ООН от 28 февраля 2014 года, намечена на 15:00 по нью-йоркскому времени.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщал в "Твиттере", что 29 мая "у нас будет еще одна возможность поднять в СБ ООН вопрос о российской агрессии против Украины и обсудить пути решения ситуации".

Министр выразил признательность "польским друзьям, которые председательствуют в мае в СБ ООН, за включение этого вопроса в повестку дня Совета".

В первой половине дня СБ ООН обсудит Сирию.