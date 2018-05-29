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СНГ 29.05.2018 18:49

Совбез ООН во вторник обсудит ситуацию на Украине

Вопрос урегулирования ситуации на Украине включен в повестку дня заседания Совбеза ООН, которое пройдет во вторник в Нью-Йорке.

Согласно графику работы Совета Безопасности, заседание, на котором будет обсуждаться украинский вопрос на основе письма постпреда Украины председателю СБ ООН от 28 февраля 2014 года, намечена на 15:00 по нью-йоркскому времени.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщал в "Твиттере", что 29 мая "у нас будет еще одна возможность поднять в СБ ООН вопрос о российской агрессии против Украины и обсудить пути решения ситуации".

Министр выразил признательность "польским друзьям, которые председательствуют в мае в СБ ООН, за включение этого вопроса в повестку дня Совета".

В первой половине дня СБ ООН обсудит Сирию.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, УКРАИНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]