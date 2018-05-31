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Дальнее зарубежье 31.05.2018 10:12

НАТО не удалось адаптироваться к новым условиям, альянс занят отражением несуществующей угрозы с востока - Грушко

Североатлантический альянс не сумел адаптироваться к новым условиям безопасности и не интегрируется в международные усилия с целью нейтрализации новых угроз и вызовов, а занимается отражением мифической угрозы с востока, которой нет, заявил заместитель министра иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"НАТО - это фактор, который нельзя игнорировать. Нравится нам или нет, но он влияет на многое. (...) И сегодня мы вынуждены констатировать, что НАТО так и не сумело адаптироваться к новым условиям безопасности. Ситуация в этой области изменилась коренным образом и требует соединения усилий, но генетический код НАТО, заложенный в 1949 году, берет верх", - приводит издание слова А.Грушко.

При этом замглавы МИД РФ добавил, что "альянс не интегрируется в широкие международные усилия с целью нейтрализации новых угроз и вызовов, а занимается отражением мифической угрозы с востока, которой нет".

"НАТО знает, как это делать: стряхнуть пыль со всех старых наставлений, восстановить два командования. Одно - по Атлантике - будет защищать коммуникации, которым якобы угрожает Россия. Кроме того, будут создавать "военный Шенген", для того чтобы перемещать силы и средства, сертифицировать мосты и так далее. Все это абсолютно никак не связано с реальными вызовами и угрозами. Но они знают, как противодействовать "большому врагу" с востока", - отметил А.Грушко.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ГРУШКО, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]