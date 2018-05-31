Нефть дешевеет после сильного роста накануне, цена Brent - $77,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг после существенного повышения днем ранее.

Негативное влияние на нефтяной рынок оказала слабость рынков акций США и Европы на форе опасений, связанных с политическим кризисом в Италии и Испании, а также укрепление курса американского доллара, отмечает Dow Jones.

Американский институт нефти (API) в среду сообщил о том, что объем резервов нефти в США на прошлой неделе вырос на 1 млн баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей, при этом запасы бензина сократились на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в четверг в 19:00 .

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют уменьшение запасов бензина на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей и дистиллятов - примерно на 1,1 млн баррелей.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 подешевели на $0,19 (0,25%) - до $77,31 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена увеличилась на $2,11 (2,8%) и составляла на закрытие $77,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль утром в четверг уменьшились на $0,04 (0,06%) - до $68,17 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена поднялась на $1,48 (2,22%), завершив торги на отметке $68,21 за баррель.