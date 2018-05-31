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Это интересно 31.05.2018 15:37

Компания Uber добавила кнопку экстренного вызова в новую версию приложения

Сервис по заказу такси Uber, критикуемый за низкий уровень безопасности, добавил в свое мобильное приложение кнопку сигнала тревоги.

На данный момент новая функция доступна на всей территории США, пишет The Verge. Ранее она тестировалась в Индии.

Благодаря новой кнопке у пассажиров появилась возможность позвонить в службу спасения через приложение. Для этого нужно зайти в раздел "Центр безопасности", провести по значку пальцем вверх, а затем нажать кнопку "Служба 911". Чтобы избежать случайных звонков, приложение попросит повторить действие, а затем свяжет с диспетчером экстренной службы.

Кроме того, у приложения появится функция определения местоположения для автоматической отправки этих данных в службу спасения. В недавней статье USA Today, однако, говорится, что шанс на получение корректного местоположения составляет всего 10%. Функция уже тестируется в нескольких городах США.

Новый функционал в сфере безопасности ориентирован в первую очередь на пассажиров, но в ближайшее время будет добавлена аналогичная кнопка для водителей.

"В конце концов, пассажиры тоже могут вести себя агрессивно, - отметил директор по управлению продуктом Uber Сачин Кансал. - Высокий уровень криминальной активности зачастую связан с тем, что люди думают, что они находятся вне поля зрения. Мы просто "включили свет". Разумеется, мы информируем пользователей обо всех нововведениях".

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (16 городов), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине (Киев).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, UBER, БЕЗОПАСНОСТЬ, НОВОВВЕДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]