Израиль и Иордания пока не дали согласия на размещение сирийской армии в южной зоне деэскалации - источник

Израиль и Иордания на данный момент не дали окончательного согласия на развертывание сирийских правительственных сил в южной зоне деэскалации на границе с этими странами, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось о том, что РФ, США, Иордания при участии Израиля обсуждают вопрос о выводе из южной зоны деэскалации всех несирийских вооруженных формирований, в том числе ливанской "Хезболлы" и других проиранских шиитских группировок, и размещение взамен правительственных сил Сирии.

"Возможность такой договоренности обсуждается. Вопрос лишь в том, согласятся ли Израиль и Иордания на то, чтобы сирийская армия взяла под контроль всю юго-западную зону деэскалации. Такого согласия с их стороны пока нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "вопрос не в том, отведут ли Корпус стражей исламской революции и "Хезболла" свои подразделения, а в том, будет ли сирийская правительственная армия занимать эту территорию, и, соответственно, проводить там операции по зачистке от незаконных вооруженных формирований".

Как отмечает источник, официальный Тегеран готов принять такой расклад, поскольку иранская сторона считает это для себя минимальной уступкой.

"Принципиальная договоренность просматривается, и, по всей видимости, иранцы ее примут, и "Хезболла" тоже. Иначе Израиль будет действовать очень жестко", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что "процесс консультаций между Россией, США и Иорданией в Аммане по вопросам отвода несирийских сил из южной зоны деэскалации проходит фактически в постоянном режиме, на разных уровнях".

"Такой трехсторонний формат функционирует, а за "спиной" стоит Израиль, без учета мнения которого "тройка" ни о чем не сможет договориться", - отметил источник.

Он предположил, что у Израиля могут быть мотивы дать окончательное согласие на такой расклад.

"С учетом того, что столько лет сирийская граница с Израилем была спокойной, и при наличии полной гарантии, что "Хезболлы" и иранцев там не будет, да еще и если тяжелые вооружения несирийских формирований будут отведены подальше, почему нет? Израильтяне понимают, что сирийские правительственные силы не будут на них нападать", - сказал источник.