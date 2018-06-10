Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 27° Завтра 18° 28° 12 Июн 17° 24° 13 Июн 17° 27°

ТЭК 10.06.2018 11:57

Проект ЮГК имеет большое значение для обеспечения энергобезопасности Европы и для диверсификации поставок газа в Болгарию-посол

Реализация проекта Южный газовый коридор имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также для диверсификации поставок газа в Болгарию, заявил в воскресенье посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков.

«Реализация проекта Южный газовый коридор имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также для диверсификации поставок газа в Болгарию. В дальнейшем Болгария может играть транзитную роль в этом проекте»,- сказал Н.Янков в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Посол, еще раз подтвердил свою политическую приверженность реализации этого важного проекта Болгарией.

В свою очередь И.Алиев отметил важность открытия Южного газового коридора (ЮГК) в Баку и подчеркнул, что в ближайшие дни будет введен в эксплуатацию трубопровод TANAP, и проект ЮГК успешно реализуется.

Глава государства сказал, что Болгария является важной частью этого проекта и может сыграть транзитную роль в будущем для доставки азербайджанского газа в другие страны.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ЮГК, ПОСОЛ


Похожие новости


Новый посол Болгарии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана Консорциум Шах-Дениз готов с 2020г начать поставки азербайджанского газа в Болгарию В Азербайджане может быть открыт Торговый дом Болгарии Радев пригласил Алиева совершить визит в Болгарию SOCAR начала переговоры с правительством Болгарии по вопросам газификации Диалог лидеров Армении и Азербайджана по Карабаху должен вестись без лишних эмоций - президент Болгарии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]