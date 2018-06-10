Проект ЮГК имеет большое значение для обеспечения энергобезопасности Европы и для диверсификации поставок газа в Болгарию-посол

Реализация проекта Южный газовый коридор имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также для диверсификации поставок газа в Болгарию, заявил в воскресенье посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков.

«Реализация проекта Южный газовый коридор имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также для диверсификации поставок газа в Болгарию. В дальнейшем Болгария может играть транзитную роль в этом проекте»,- сказал Н.Янков в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Посол, еще раз подтвердил свою политическую приверженность реализации этого важного проекта Болгарией.

В свою очередь И.Алиев отметил важность открытия Южного газового коридора (ЮГК) в Баку и подчеркнул, что в ближайшие дни будет введен в эксплуатацию трубопровод TANAP, и проект ЮГК успешно реализуется.

Глава государства сказал, что Болгария является важной частью этого проекта и может сыграть транзитную роль в будущем для доставки азербайджанского газа в другие страны.

Б.Рустамбеков