Проект ЮГК имеет большое значение для обеспечения энергобезопасности Европы и для диверсификации поставок газа в Болгарию-посол

Реализация проекта Южный газовый коридор имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также для диверсификации поставок газа в Болгарию, заявил в воскресенье посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков.
«Реализация проекта Южный газовый коридор имеет большое значение для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также для диверсификации поставок газа в Болгарию. В дальнейшем Болгария может играть транзитную роль в этом проекте»,- сказал Н.Янков в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Посол, еще раз подтвердил свою политическую приверженность реализации этого важного проекта Болгарией.
В свою очередь И.Алиев отметил важность открытия Южного газового коридора (ЮГК) в Баку и подчеркнул, что в ближайшие дни будет введен в эксплуатацию трубопровод TANAP, и проект ЮГК успешно реализуется.
Глава государства сказал, что Болгария является важной частью этого проекта и может сыграть транзитную роль в будущем для доставки азербайджанского газа в другие страны.
Б.Рустамбеков
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