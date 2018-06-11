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Дальнее зарубежье 11.06.2018 15:34

Столтенберг заявил о прогрессе при реализации НАТО двойственного подхода к России - обороне и диалогу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс добивается прогресса в рамках своего двоякого подхода к России - укрепления обороны и продолжения диалога.

"НАТО (...) привержено нашему двойственному подходу к России: сильная оборона и диалог. Мы добиваемся прогресса на обоих направлениях", - сказал глава Североатлантического альянса в понедельник в Риме после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Речь Й.Столтенберга опубликована на сайте НАТО.

"Все, что делает НАТО, является оборонительным, пропорциональным и соответствует нашим международным обязательствам", - заверил генсек организации.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ПРОГРЕСС, СТОЛТЕНБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]