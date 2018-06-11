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Дальнее зарубежье 11.06.2018 16:35

Трамп рассказал Абэ по телефону о ситуации с саммитом США-КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник заявил, что с ним связался по телефону президент США Дональд Трамп, который рассказал о нынешней ситуации с саммитом США-КНДР в Сингапуре.

"От президента была самая последняя информация по ситуации, и мы провели тщательный обмен мнениями об основных принципах завтрашнего саммита", - приводит телеканал Эн-эйч-кей слова С.Абэ.

Премьер также подтвердил, что Д.Трамп на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня будет говорить о ядерной и ракетной проблемах КНДР, а также о судьбе японцев, похищенных в 1970-1980-х годах северокорейскими спецслужбами.

В свою очередь глава МИД Японии Таро Коно заявил в японском парламенте, что после встречи Д.Трампа и Ким Чен Ына С.Абэ будет вновь говорить по телефону с американским президентом.

Т.Коно отметил, что Токио находится в ежедневном контакте с Вашингтоном и Сеулом по поводу КНДР.

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли Ким Чен Ын и Д.Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: ЯПОНИЯ, США, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]