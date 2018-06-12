ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018г из США на 70 тыс. б/с, из РФ - на 30 тыс. б/с

Показатель роста поставок нефти на мировой рынок со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году пересмотрен вверх на 10 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой, благодаря округлению, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Так, прогноз на 2018 год был повышен на 130 тыс. б/с - до 59,75 млн б/с, что означает рост на 1,86 млн б/с. Пересмотр произошел за счет поставок из стран ОЭСР в первом квартале, главным образом Канады и США, а также прогноза на второй квартал по странам ОЭСР, стран бывшего СССР и Китая из-за более высокого, чем ожидалось, производства.

Так, предполагается, что поставки нефти из стран не-ОПЕК во втором полугодии 2018 года вырастут на 2 млн б/с - основным драйвером станут США, которые добавят на рынок 1,4 млн б/с, затем Канада и Бразилия.

При этом, аналитики картеля повысили прогноз поставок нефти со стороны России - с 11,04 млн баррелей в сутки до 11,07 млн б/с (прогноз за 2017 год не изменился - 11,17 млн б/с). Оценка поставок нефти со стороны США повышена с 15,89 млн б/с до 15,96 млн б/с (на 70 тыс. б/с).