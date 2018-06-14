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АПК 14.06.2018 16:06

Азербайджан в январе-мае увеличил производство продукции АПК на 8,5%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-мае 2018 года составил 1 млрд 770,4 млн манатов, что на 8,5% выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-мае объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 462,7 млн манатов, растениеводства – 302,7 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 2,5%, растениеводства – 52%.

При этом в январе-мае в республике произведено 195,3 тыс. тонн мяса (рост на 3,4%), 829,1 тыс. тонн молока (рост на 1,4%), 741,8 млн яиц (рост на 0,3%).

По данным Госкомстата, в Азербайджане на 1 июня 2018 года собрано 71,7 тыс. тонн зерна (рост в 4,1 раза), 135,4 тыс. тонн картофеля (рост на 66,6%), 217 тыс. тонн овощей (рост на 56,2%), 13,1 тыс. тонн фруктов (рост на 17,3%).

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в 2017 году составил 6 млрд 580 млн манатов, что на 4,2% выше показателя 2016 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]