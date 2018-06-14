Помпео: Пекин, Сеул и Токио намерены соблюдать санкционный режим в отношении КНДР

Власти КНР, Японии и Южной Кореи заверили Вашингтон в необходимости соблюдения резолюций СБ ООН по санкциям в отношении КНДР, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
"Все три страны (Китай, Южная Корея и Япония) признали важность сохранения существующего санкционного режима в отношении Северной Кореи до тех пор, пока не будет полностью завершена денуклеаризация", - заявил глава американской дипломатии на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.
"В них (в санкциях) существуют механизмы, подразумевающие послабления. И мы согласны с тем, что в подходящее время они будут рассмотрены", - отметил он.
"Мы ясно дали понять, экономические санкции в отношении КНДР будут ослаблены только после полной денуклеаризации Северной Кореи", - подчеркнул М.Помпео
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