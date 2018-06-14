Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0272 GBR   2.2768 TRY   0.3642

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.36 Brent   75.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 19° 29° 17 Июн 21° 32° 18 Июн 19° 31°

Дальнее зарубежье 14.06.2018 19:29

Помпео: Пекин, Сеул и Токио намерены соблюдать санкционный режим в отношении КНДР

Власти КНР, Японии и Южной Кореи заверили Вашингтон в необходимости соблюдения резолюций СБ ООН по санкциям в отношении КНДР, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Все три страны (Китай, Южная Корея и Япония) признали важность сохранения существующего санкционного режима в отношении Северной Кореи до тех пор, пока не будет полностью завершена денуклеаризация", - заявил глава американской дипломатии на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

"В них (в санкциях) существуют механизмы, подразумевающие послабления. И мы согласны с тем, что в подходящее время они будут рассмотрены", - отметил он.

"Мы ясно дали понять, экономические санкции в отношении КНДР будут ослаблены только после полной денуклеаризации Северной Кореи", - подчеркнул М.Помпео

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, КНДР, САНКЦИИ


Похожие новости


Пекин может допустить США к строительству СПГ-терминалов в Китае, что поддержит газовый сектор Помпео потребовал от Пекина обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Евросоюз ответит на введение пошлин США в рамках норм ВТО, рассчитывает на поддержку Китая - Могерини Мэттис пообещал противодействовать Китаю в размещении военных сил на островах Южно-Китайского моря США обнародуют список облагаемых пошлинами в 25% китайских товаров к середине июня - Белый дом Министр торговли США посетит на следующей неделе Китай для торгово-экономических переговоров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]