Помпео: Пекин, Сеул и Токио намерены соблюдать санкционный режим в отношении КНДР

Власти КНР, Японии и Южной Кореи заверили Вашингтон в необходимости соблюдения резолюций СБ ООН по санкциям в отношении КНДР, сообщил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Все три страны (Китай, Южная Корея и Япония) признали важность сохранения существующего санкционного режима в отношении Северной Кореи до тех пор, пока не будет полностью завершена денуклеаризация", - заявил глава американской дипломатии на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

"В них (в санкциях) существуют механизмы, подразумевающие послабления. И мы согласны с тем, что в подходящее время они будут рассмотрены", - отметил он.

"Мы ясно дали понять, экономические санкции в отношении КНДР будут ослаблены только после полной денуклеаризации Северной Кореи", - подчеркнул М.Помпео