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Дальнее зарубежье 15.06.2018 12:54

Южная Корея и США вскоре примут решение относительно возможной приостановки совместных военных учений - СМИ

Сеул и Вашингтон приступили к обсуждению возможности приостановки совместных военных учений, и в ближайшем будущем стороны объявят о своем решении, передает в пятницу телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.

"В соответствии с руководящими указаниями начались дискуссии между Кореей и США. Хотя еще ничего не решено, и после тесных консультаций между Югом и США мы собираемся в скором времени объявить о решении", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался за рассмотрение вопроса о приостановке учений - в случае денуклеаризации КНДР и продолжении диалога между Сеулом и Пхеньяном.

В то же время представитель отметил, что вопрос о возможном выводе американского контингента с территории Южной Кореи должен быть предметом обсуждения Сеула и Пхеньяна, но никак не КНДР и США.

"Дискуссий на тему (контингента - ИФ) между Югом и США не было, и изменений в позиции (по этой теме - ИФ) нет", - подчеркнул он.

Ранее по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре о намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп.

Позднее в администрации южнокорейского президента заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, МАНЕВРЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]