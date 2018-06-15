Южная Корея и США вскоре примут решение относительно возможной приостановки совместных военных учений - СМИ

Сеул и Вашингтон приступили к обсуждению возможности приостановки совместных военных учений, и в ближайшем будущем стороны объявят о своем решении, передает в пятницу телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента.

"В соответствии с руководящими указаниями начались дискуссии между Кореей и США. Хотя еще ничего не решено, и после тесных консультаций между Югом и США мы собираемся в скором времени объявить о решении", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин высказался за рассмотрение вопроса о приостановке учений - в случае денуклеаризации КНДР и продолжении диалога между Сеулом и Пхеньяном.

В то же время представитель отметил, что вопрос о возможном выводе американского контингента с территории Южной Кореи должен быть предметом обсуждения Сеула и Пхеньяна, но никак не КНДР и США.

"Дискуссий на тему (контингента - ИФ) между Югом и США не было, и изменений в позиции (по этой теме - ИФ) нет", - подчеркнул он.

Ранее по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре о намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп.

Позднее в администрации южнокорейского президента заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.