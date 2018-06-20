Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае увеличилось в 2,2 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае 2018 года составило $3 млрд 515 млн 201,12 тыс., что в 2,2 раза выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-май 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $11 млрд 225 млн 878,2 тыс. При этом экспорт за отчетный период составил $7 млрд 370 млн 539,66 тыс., импорт - $3 млрд 855 млн 338,54 тыс.

Как сообщалось, в январе-мае 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $7 млрд 266 млн 952,17, в том числе экспорт - $4 млрд 450 млн 84,63 тыс., импорт - $2 млрд 816 млн 867,54 тыс.

Таким образом, в январе-мае 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана возрос на 54,5%, в том числе экспорт - на 65,6%, импорт - на 38,9%.

В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (80,34%), нефтепродукты (3,63%), природный газ (6,77%), электроэнергию (0,72%), плодоовощную продукцию (2,57%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,07%), сахар (0,13%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,08%), химическую продукцию (0,32%), пластмассы и изделия из них (0,8%), хлопок (0,35%), хлопковое волокно (0,1%), черные металлы и изделия из них (0,38%), алюминий и изделия из него (0,79%), прочее (2,9%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,25%, табак и табачную продукцию – 1,24%, цемент - 0,12%, фармацевтическую продукцию - 2,75%, пластмассы и изделия из них - 3,61%, дрова и древесную продукцию - 2,9%, черные металлы и изделия из них - 11,22%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 23,94%, транспортные средства и запчасти – 8,68%, мебель – 1,14%, прочее – 30,15%.

Во внешнеторговых операциях в январе-мае 2018 года задействовано 4,765 тыс. государственных и частных предприятий, 5,806 тыс. физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 160 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-мае 2018 года проводил с Италией (22,41% от общего экспорта), Израилем (8,34%), Турцией (7,63%), Тайванем (5,82%), Индонезией (5,26%), Канадой (4,76%), Германией (4,41%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (17,36%), Турцией (15,75%), Китаем (10,2%), Германией (7,61%), США (4,84%).

Н.Аббасова