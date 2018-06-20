Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае увеличилось в 2,2 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае 2018 года составило $3 млрд 515 млн 201,12 тыс., что в 2,2 раза выше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным ГТК, за январь-май 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $11 млрд 225 млн 878,2 тыс. При этом экспорт за отчетный период составил $7 млрд 370 млн 539,66 тыс., импорт - $3 млрд 855 млн 338,54 тыс.
Как сообщалось, в январе-мае 2017 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $7 млрд 266 млн 952,17, в том числе экспорт - $4 млрд 450 млн 84,63 тыс., импорт - $2 млрд 816 млн 867,54 тыс.
Таким образом, в январе-мае 2018 года внешнеторговый оборот Азербайджана возрос на 54,5%, в том числе экспорт - на 65,6%, импорт - на 38,9%.
В структуре экспорта основной объем пришелся на нефть (80,34%), нефтепродукты (3,63%), природный газ (6,77%), электроэнергию (0,72%), плодоовощную продукцию (2,57%), чай (0,05%), масла растительного и животного происхождения (0,07%), сахар (0,13%), алкогольную и безалкогольную продукцию (0,08%), химическую продукцию (0,32%), пластмассы и изделия из них (0,8%), хлопок (0,35%), хлопковое волокно (0,1%), черные металлы и изделия из них (0,38%), алюминий и изделия из него (0,79%), прочее (2,9%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 14,25%, табак и табачную продукцию – 1,24%, цемент - 0,12%, фармацевтическую продукцию - 2,75%, пластмассы и изделия из них - 3,61%, дрова и древесную продукцию - 2,9%, черные металлы и изделия из них - 11,22%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 23,94%, транспортные средства и запчасти – 8,68%, мебель – 1,14%, прочее – 30,15%.
Во внешнеторговых операциях в январе-мае 2018 года задействовано 4,765 тыс. государственных и частных предприятий, 5,806 тыс. физических лиц.
В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 160 странами.
Основные операции при экспорте Азербайджан в январе-мае 2018 года проводил с Италией (22,41% от общего экспорта), Израилем (8,34%), Турцией (7,63%), Тайванем (5,82%), Индонезией (5,26%), Канадой (4,76%), Германией (4,41%).
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (17,36%), Турцией (15,75%), Китаем (10,2%), Германией (7,61%), США (4,84%).
Н.Аббасова
Представители ВС Турции примут участие в мероприятиях посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана
Глава МИД Азербайджана в Минске примет участие в неформальной встрече в рамках Восточного партнерства
Азербайджан принял на вооружение американские вертолеты Bell-412, они будут продемонстрированы на параде 26 июня - источник
Президент Алиев выделил 5,4 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Роналду возглавил список бомбардиров на ЧМ-2018, свой четвертый мяч он забил сборной Марокко
Pizza Hut планирует отказаться от антибиотиков в курице с 2022 года
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным основаниям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании
Путин просит Медведева вместе с губернаторами устранить недостатки в организации летнего отдыха, выявленные МЧС
Порошенко нарушил закон, назначив экс-губернатора Жебривского аудитором НАБУ, утверждают в антикоррупционном комитете Рады
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell была награждена за рекордное количество ответов на обращения в социальных сетях
Nar наградит абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах
Дом-музей Абдуллы Шаига и Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова обсудили перспективы сотрудничества
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений